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«Эхо города» Ремонт школ в Пскове
18.03.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это предстоящий капитальный ремонт школ.
Источник: ПЛН-FM
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