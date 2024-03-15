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«Эхо города» Ремонт школ в Пскове

18.03.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это предстоящий капитальный ремонт школ.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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