11.09.2024 14:00 Круглый стол на «ПЛН FM»: Представители партий об итогах муниципальных выборов-2024
10.09.2024 13:00 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Наша жизнь - сплошные мифы и растущие тарифы...
«Эхо города»: Чем заняты депутаты Псковской гордумы на каникулах?
12.09.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодняшний выпуск нашей программы мы посвятим летней теме. Как известно, с середины июля и до конца сентября для депутатов городской Думы наступают так называемы парламентские каникулы. Если для школьников каникулярное время – это отдых и беззаботное время препровождение, то у народных избранников всё несколько иначе. Конечно, время на небольшой отпуск и близких было – депутаты тоже люди, но и дела никто не отменял...
Источник: ПЛН-FM
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