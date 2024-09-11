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«Эхо города»: Чем заняты депутаты Псковской гордумы на каникулах?

12.09.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодняшний выпуск нашей программы мы посвятим летней теме. Как известно, с середины июля и до конца сентября для депутатов городской Думы наступают так называемы парламентские каникулы. Если для школьников каникулярное время – это отдых и беззаботное время препровождение, то у народных избранников всё несколько иначе. Конечно, время на небольшой отпуск и близких было – депутаты тоже люди, но и дела никто не отменял...

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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