«Кузница»: Экватор дорожных ремонтов

Экватор лета на дворе. Самое время поговорить о том, как реализуется в этом году один из самых знаковых национальных проектов – «Безопасные качественные дороги».

Периодически мы видим: то один участок дороги в ремонте, то другой. Здесь объезд, там реверсивное движение. Мосты – эти инженерные сооружения достались нам еще от эпохи Советского Союза, а «капиталить» их приходится сейчас – как обстоят дела с ремонтами мостов на территории области? Северный обход – как идут дела на этом крупном объекте? Эти и многие другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым.

Источник: ПЛН-FM