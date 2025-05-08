Спецпроект «Пастырь. Защитники Отечества» запустило «ПЛН FM» в год 80-летия Победы

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» запустило радио «ПЛН FM» совместно с правительством Псковской области и Псковской епархией в Год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На протяжении всей истории нашей страны Русская Православная Церковь духовно окормляла свою паству. Также она дала нашей стране, в том числе Псковской области, целую плеяду Защитников Отечества, которые совершали не только духовные подвиги, но и подвиги на поле брани. В их числе святые, защищавшие Псковскую землю от иноземных захватчиков, священники-ветераны Великой Отечественной войны и священники - участники специальной военной операции.

К сожалению, вклад этих представителей РПЦ в защиту нашей Родины неизвестен широкому кругу жителей Псковской области. Исправить эту историческую несправедливость призван проект «Пастырь. Защитники Отечества».

Первый выпуск специального проекта посвящен Архимандриту Алипию - священнику, ветерану Великой Отечественной войны, иконописцу, художнику, наместнику Псково-Печерского монастыря. Ведущий - иеромонах Никон (Горохов).

Источник: ПЛН-FM