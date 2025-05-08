«Квартирник»: «Аккорды Победы» в исполнении Эстрадно-джазового оркестра Псковской области

Сегодня, 9 мая, главный народный праздник - 80-летие Великой Победы. Накануне в БКЗ филармонии состоялся праздничный концерт «Аккорды Победы» с участием Эстрадно-джазового оркестра Псковской области, и сегодня музыканты коллектива пришли в студию «ПЛН FM», чтобы поделиться праздничным настроением с радиослушателями.

Гости студии:

Дарина Дудина - рояль/клавиши

Сергей Поторочин - бас-гитара

Илья Гаврюсев - саксофон-альт

Дмитрий Кузнецов — гитара

Павел Самсонов - ударная установка

Настасья Петрова - артистка мюзиклов и солистка оркестра.

Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ними о значимости Дня Победы. И, конечно же, оркестр исполнил несколько произведений.

Источник: ПЛН-FM