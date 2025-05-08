«Квартирник»: «Аккорды Победы» в исполнении Эстрадно-джазового оркестра Псковской области
09.05.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня, 9 мая, главный народный праздник - 80-летие Великой Победы. Накануне в БКЗ филармонии состоялся праздничный концерт «Аккорды Победы» с участием Эстрадно-джазового оркестра Псковской области, и сегодня музыканты коллектива пришли в студию «ПЛН FM», чтобы поделиться праздничным настроением с радиослушателями.
Гости студии:
- Дарина Дудина - рояль/клавиши
- Сергей Поторочин - бас-гитара
- Илья Гаврюсев - саксофон-альт
- Дмитрий Кузнецов — гитара
- Павел Самсонов - ударная установка
- Настасья Петрова - артистка мюзиклов и солистка оркестра.
Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ними о значимости Дня Победы. И, конечно же, оркестр исполнил несколько произведений.
Источник: ПЛН-FM
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