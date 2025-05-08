www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
6 мая Телефон прямого эфира 6 марта 28 марта 25 апреля 5 мая 27 марта 29 апреля 14 апреля 25 апреля 30 января 28 февраля 15 апреля 27 марта 6 мая 15 апреля

«Квартирник»: «Аккорды Победы» в исполнении Эстрадно-джазового оркестра Псковской области

09.05.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня, 9 мая, главный народный праздник - 80-летие Великой Победы. Накануне в БКЗ филармонии состоялся праздничный концерт «Аккорды Победы» с участием Эстрадно-джазового оркестра Псковской области, и сегодня музыканты коллектива пришли в студию «ПЛН FM», чтобы поделиться праздничным настроением с радиослушателями.

Гости студии:

  • Дарина Дудина - рояль/клавиши
  • Сергей Поторочин - бас-гитара
  • Илья Гаврюсев - саксофон-альт
  • Дмитрий Кузнецов — гитара
  • Павел Самсонов - ударная установка
  • Настасья Петрова - артистка мюзиклов и солистка оркестра.

Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ними о значимости Дня Победы. И, конечно же, оркестр исполнил несколько произведений.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Внесла ли холодная погода коррективы в ваши майские выходные?










  смотреть результаты



Внесла ли холодная погода коррективы в ваши майские выходные?










  смотреть результаты