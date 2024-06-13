«Квартирник»: «Инженер-бард» Олег Александров о долгом пути к гитаре, стихах-картинках и участии в фестивалях

В гостях у ведущего Дмитрия Иванова «инженер-бард» Олег Александров. Он пскович, но в последние годы работает в одной из проектных организаций Санкт-Петербурга.

«Первую песню я сочинил в сентябре 2019 года на спор, вторую - из принципа, а третью - по поводу. Далее решил сделать небольшой альбом из 10 песен, тут-то дело и пошло. Позже случился коронакризис - это еще три альбома. С тех пор пишу, как неугомонный», - говорит сам о себе гость студии. Сегодня он рассказал, о чем его стихи и песни, чье песенное творчество он особо для себя выделяет, как распространят свои альбомы и почему не выкладывает на большие ресурсы. И, конечно же, Олег Александров почитал свои стихи и исполнил несколько песен.

Источник: ПЛН-FM