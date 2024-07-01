«Эхономика»: Опора для бизнеса

Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Эхономика». Гость студии - первый вице-президент Общероссийской общественной организации «Опора России» Азат Газизов. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним актуальные вопросы поддержки российского бизнеса.

Источник: ПЛН-FM