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«Эхономика»: Опора для бизнеса
02.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Эхономика». Гость студии - первый вице-президент Общероссийской общественной организации «Опора России» Азат Газизов. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним актуальные вопросы поддержки российского бизнеса.
Источник: ПЛН-FM
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