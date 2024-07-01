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«Эхономика»: Опора для бизнеса

02.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Эхономика». Гость студии - первый вице-президент Общероссийской общественной организации «Опора России» Азат Газизов. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним актуальные вопросы поддержки российского бизнеса.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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