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Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и малые партии

03.07.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжает цикл программ, посвященных стартовавшим муниципальным избирательным кампаниям. В рамках очередного круглого стола речь пойдет о задачах так называемых «малых партий», представительстве политический организаций в выборных органах Псковской области и этапах муниципальных избирательных кампаний, которые финишируют в сентябре 2024 года.

В обсуждении приняли участие:
- председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов,
- секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов,
- председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов,
- председатель Совета регионального отделения партии «Родина» в Псковской области Павел Бикташев,
- первый секретарь комитета Псковского областного отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» Вячеслав Евдокименко.

Модератор дискуссии - политический обозреватель, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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