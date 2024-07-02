Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и малые партии

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжает цикл программ, посвященных стартовавшим муниципальным избирательным кампаниям. В рамках очередного круглого стола речь пойдет о задачах так называемых «малых партий», представительстве политический организаций в выборных органах Псковской области и этапах муниципальных избирательных кампаний, которые финишируют в сентябре 2024 года.

В обсуждении приняли участие:

- председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов,

- секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов,

- председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов,

- председатель Совета регионального отделения партии «Родина» в Псковской области Павел Бикташев,

- первый секретарь комитета Псковского областного отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» Вячеслав Евдокименко.

Модератор дискуссии - политический обозреватель, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

Источник: ПЛН-FM