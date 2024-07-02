«PRO-ПРАВО»: Про трудоустройство несовершеннолетних

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о трудоустройстве несовершеннолетних: о трудовых гарантиях для работающих подростков, что должен содержать трудовой договор с несовершеннолетним и куда жаловаться, если права трудоустроенного подростка нарушены.

Источник: ПЛН-FM