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«PRO-ПРАВО»: Про трудоустройство несовершеннолетних
03.07.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о трудоустройстве несовершеннолетних: о трудовых гарантиях для работающих подростков, что должен содержать трудовой договор с несовершеннолетним и куда жаловаться, если права трудоустроенного подростка нарушены.
Источник: ПЛН-FM
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