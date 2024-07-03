«Собственной персоной»: Андрей Беляев о борьбе со стихией, ситуации с ТКО и культурной жизни Великих Лук

Гость студии - глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.

Ведущий Александр Савенко обсудил с ним основные итоги работы городской администрации и актуальные вопросы городского хозяйства: как городские службы справились с недавним ударом стихии по Великим Лукам, почему в Великих Луках нет признаков мусорного коллапса, почему гибнет рыба в Ловати, как продвигаются дорожные ремонты и будут ли Великие Луки гнаться за количеством культурных фестивалей, которые проводятся в Пскове.

Источник: ПЛН-FM