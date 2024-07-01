«Гонки по вертикали»: мусорный кризис №3, интрига вокруг кресла сенатора и кадровый дефицит

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Мусорный коллапс №3. Кто виноват и что делать?

Навстречу выборам. Псковские партийцы перед кадровой проблемой и за круглым столом «ПЛН FM».

Кто вместо Турчака? Псковскому областному Собранию депутатов приходит время определяться с кандидатурой своего представителя в Совете Федерации. У кого есть шансы уехать в Москву?

Источник: ПЛН-FM