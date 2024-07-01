01.07.2024 14:00 «Постскриптум»: Рост тарифов, третий виток мусорного коллапса и первый авиарейс Псков - Махачкала
01.07.2024 12:35 «Железные люди»: Главный спортивный медик региона Евгений Васильев о пользе и вреде спорта
«Гонки по вертикали»: мусорный кризис №3, интрига вокруг кресла сенатора и кадровый дефицит
02.07.2024 18:30 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска:
- Мусорный коллапс №3. Кто виноват и что делать?
- Навстречу выборам. Псковские партийцы перед кадровой проблемой и за круглым столом «ПЛН FM».
- Кто вместо Турчака? Псковскому областному Собранию депутатов приходит время определяться с кандидатурой своего представителя в Совете Федерации. У кого есть шансы уехать в Москву?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати