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«Гонки по вертикали»: мусорный кризис №3, интрига вокруг кресла сенатора и кадровый дефицит

02.07.2024 18:30 «ПЛН-FM»

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

  • Мусорный коллапс №3. Кто виноват и что делать?
  • Навстречу выборам. Псковские партийцы перед кадровой проблемой и за круглым столом «ПЛН FM».
  • Кто вместо Турчака? Псковскому областному Собранию депутатов приходит время определяться с кандидатурой своего представителя в Совете Федерации. У кого есть шансы уехать в Москву?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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