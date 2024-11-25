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«Эхономика»: Как выжить бизнесу при действующих банковских ставках?
26.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»
На этот раз гостем студии станет генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий.
Центробанк продолжает повышать ключевую ставку, сейчас она уже достигла 21%. Как выживать бизнесу при существующей ставке Центробанка? Реально ли псковскому бизнесу взять кредит или только сумасшедший сегодня обратится в банк за кредитом?
Источник: ПЛН-FM
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