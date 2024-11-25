«Эхономика»: Как выжить бизнесу при действующих банковских ставках?

На этот раз гостем студии станет генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий.

Центробанк продолжает повышать ключевую ставку, сейчас она уже достигла 21%. Как выживать бизнесу при существующей ставке Центробанка? Реально ли псковскому бизнесу взять кредит или только сумасшедший сегодня обратится в банк за кредитом?

Источник: ПЛН-FM