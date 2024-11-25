www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
19 ноября 8 ноября 21 ноября 22 ноября 22 октября 25 ноября 18 ноября 23 октября 21 ноября 22 октября 22 ноября 25 ноября Телефон прямого эфира 22 ноября 25 ноября 21 ноября










«Эхономика»: Как выжить бизнесу при действующих банковских ставках?

26.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»

На этот раз гостем студии станет генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий.

Центробанк продолжает повышать ключевую ставку, сейчас она уже достигла 21%. Как выживать бизнесу при существующей ставке Центробанка? Реально ли псковскому бизнесу взять кредит или только сумасшедший сегодня обратится в банк за кредитом?

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?









  смотреть результаты



Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?









  смотреть результаты