«Железные люди»: Победитель ЧМ по воздушной гимнастике и пилонному спорту Софья Колоскова о своем пути к спорту

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву приходила победительница мирового чемпионата «World star-2024» по воздушной гимнастике и пилонному спорту Софья Колоскова. Она рассказала о своем пути к спорту, о выборе спортивного направления и дала советы начинающим спортсменкам.

Источник: ПЛН-FM