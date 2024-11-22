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«Железные люди»: Победитель ЧМ по воздушной гимнастике и пилонному спорту Софья Колоскова о своем пути к спорту
25.11.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву приходила победительница мирового чемпионата «World star-2024» по воздушной гимнастике и пилонному спорту Софья Колоскова. Она рассказала о своем пути к спорту, о выборе спортивного направления и дала советы начинающим спортсменкам.
Источник: ПЛН-FM
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