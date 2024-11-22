«Летопись воинской славы Псковской земли»: Осада Заволочья 1580 года

Гость студии - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о малоизвестном эпизоде военной истории Псковщины — обороне крепости Заволочье от войск польско-литовского короля Стефана Батория в октябре 1580 года.

Источник: ПЛН-FM