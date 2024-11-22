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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Осада Заволочья 1580 года
25.11.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о малоизвестном эпизоде военной истории Псковщины — обороне крепости Заволочье от войск польско-литовского короля Стефана Батория в октябре 1580 года.
Источник: ПЛН-FM
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