«PRO-ПРАВО»: О пособии по временной нетрудоспособности
06.12.2023 12:55 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская начинает серию программ о пособиях и выплатах, на которые могут рассчитывать россияне, и более подробно остановится на пособии по временной нетрудоспособности.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати