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«PRO-ПРАВО»: О пособии по временной нетрудоспособности

06.12.2023 12:55 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская начинает серию программ о пособиях и выплатах, на которые могут рассчитывать россияне, и более подробно остановится на пособии по временной нетрудоспособности.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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