«PRO-ПРАВО»: О пособии по временной нетрудоспособности

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская начинает серию программ о пособиях и выплатах, на которые могут рассчитывать россияне, и более подробно остановится на пособии по временной нетрудоспособности.

Источник: ПЛН-FM