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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня-прогноз

06.06.2024 08:50 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Сегодня «поэт и правдоруб» споет не песню по какому-то поводу, а песню-прогноз.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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