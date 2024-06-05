«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня-прогноз

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Сегодня «поэт и правдоруб» споет не песню по какому-то поводу, а песню-прогноз.

Источник: ПЛН-FM