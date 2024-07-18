«На пятой передаче»: Баланс между безопасностью и удобством передвижения на примере «лежачих полицейских» на Юбилейной

Баланс между безопасностью и удобством передвижения на примере искусственных неровностей на улице Юбилейной в Пскове стал одной из главных тем в программе «На пятой передаче» на ПЛН.FM в пятницу, 19 июля. Гость студии – начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Какие альтернативы есть установке светофоров на магистральных улицах, готова ли псковская Госавтоинспекция к штрафам за опасное вождение и что грозит за чрезмерную тонировку помимо штрафов, рассказал Владимир Папорт.

Источник: ПЛН-FM