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«На пятой передаче»: Баланс между безопасностью и удобством передвижения на примере «лежачих полицейских» на Юбилейной

19.07.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Баланс между безопасностью и удобством передвижения на примере искусственных неровностей на улице Юбилейной в Пскове стал одной из главных тем в программе «На пятой передаче» на ПЛН.FM в пятницу, 19 июля. Гость студии – начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Какие альтернативы есть установке светофоров на магистральных улицах, готова ли псковская Госавтоинспекция к штрафам за опасное вождение и что грозит за чрезмерную тонировку помимо штрафов, рассказал Владимир Папорт.

 

Источник: ПЛН-FM



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