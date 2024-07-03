Резонер: Война и мир в 2024 году: время ястребов

Во вторник случилось, в некотором роде, историческое событие. Состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским, легитимность которого после отмены президентских выборов российское руководство не признает. Вы скажете, что же тут исторического – Зеленский только и делает, что встречается с лидерами европейских стран и просит у них поддержки, а, если называть вещи своими именами, просит денег и оружия. А дело в том, что Орбан предложил украинскому лидеру начать переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта. «Мир – это важный вопрос. Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Я попросил Зеленского подумать: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», – сказал венгерский премьер на итоговой пресс-конференции.

Источник: ПЛН-FM