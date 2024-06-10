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«Собственной персоной»: Борис Елкин об отчете главы Пскова

11.06.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним недавний отчет, который глава муниципалитета представил на сессии Псковской городской Думы, и актуальные вопросы городской жизни: борьба с лошадьми в Детском парке, новый скейт-парк у гостиницы «Рижская», перспективы сноса «Конюшни», судьба «Белорусского рынка» и пустыря на месте рынка «Фавор», перспективы очередного мусорного коллапса в Пскове и многие другие темы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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