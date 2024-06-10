«Собственной персоной»: Борис Елкин об отчете главы Пскова

Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним недавний отчет, который глава муниципалитета представил на сессии Псковской городской Думы, и актуальные вопросы городской жизни: борьба с лошадьми в Детском парке, новый скейт-парк у гостиницы «Рижская», перспективы сноса «Конюшни», судьба «Белорусского рынка» и пустыря на месте рынка «Фавор», перспективы очередного мусорного коллапса в Пскове и многие другие темы.

Источник: ПЛН-FM