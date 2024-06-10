09:00 «Беседка»: Владимир Папорт о профилактике дорожно-транспортного травматизма детей в летний период
10.06.2024 18:20 «Дневной дозор»: Что значит для региона уход Андрея Турчака с поста вице-спикера Совета Федерации?
«Собственной персоной»: Борис Елкин об отчете главы Пскова
11.06.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.
Ведущий Максим Костиков обсудил с ним недавний отчет, который глава муниципалитета представил на сессии Псковской городской Думы, и актуальные вопросы городской жизни: борьба с лошадьми в Детском парке, новый скейт-парк у гостиницы «Рижская», перспективы сноса «Конюшни», судьба «Белорусского рынка» и пустыря на месте рынка «Фавор», перспективы очередного мусорного коллапса в Пскове и многие другие темы.
Источник: ПЛН-FM
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