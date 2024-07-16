«Собственной персоной»: Александр Козловский об итогах праймериз, старте избирательной кампании и работе в парламенте

Гостем нового выпуска программы «Собственной персоной» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) стал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Александр Козловский приехал на региональную неделю в Псковскую область. Какие у него планы? Куда депутат уже успел съездить, что еще планирует посетить, с кем встретиться? С какими вопросами к нему обращаются граждане? На эти и другие вопросы парламентарий ответил в беседе с ведущим Александром Савенко.

Также депутат рассказал, какие самые важные законопроекты приняла Госдума за последние месяцы, как идет согласование кандидатуры нового сенатора от Псковской области и каких изменений он ждет после обновления руководства «Единой России» в связи с переходом на новую должность экс-секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Источник: ПЛН-FM