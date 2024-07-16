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«Собственной персоной»: Александр Козловский об итогах праймериз, старте избирательной кампании и работе в парламенте

17.07.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гостем нового выпуска  программы «Собственной персоной» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) стал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. 

Александр Козловский приехал на региональную неделю в Псковскую область. Какие у него планы? Куда депутат уже успел съездить, что еще планирует посетить, с кем встретиться? С какими вопросами к нему обращаются граждане? На эти и другие вопросы парламентарий ответил в беседе с ведущим Александром Савенко. 

Также депутат рассказал, какие самые важные законопроекты приняла Госдума за последние месяцы, как идет согласование кандидатуры нового сенатора от Псковской области и каких изменений он ждет после обновления руководства «Единой России» в связи с переходом на новую должность экс-секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

 

Источник: ПЛН-FM



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