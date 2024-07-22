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«Собственной персоной»: Борис Елкин о Дне города, судьбе рынка на «углах» и отопительном сезоне

23.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.

Эфир посвящен двойному празднику, который в эти дни отмечает город - 1121-летию первого упоминания Пскова в летописи и 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, ведущий Артем Татаренко обсудил с гостем студии судьбу рынка на «Четырех углах», историю с монтажом и демонтажем лежачих полицейских на Юбилейной и подготовку к отопительному сезону.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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