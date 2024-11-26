14:00 «Собственной персоной»: Михаил Иванов о задачах реготделения «Партии пенсионеров» и работе депутата
26.11.2024 18:30 «Гонки по вертикали»: пятилетка Козловского, бюджет по-тихому и реформа для губернатора
25.11.2024 18:30 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем»
«Собственной персоной»: Михаил Иванов о задачах реготделения «Партии пенсионеров» и работе депутата
27.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Ведущий Александр Савенко обсудил с заместителем председателя Псковской городской Думы, руководителем регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаилом Ивановым задачи реготделения партии и депутатскую работу.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати