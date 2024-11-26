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«Собственной персоной»: Михаил Иванов о задачах реготделения «Партии пенсионеров» и работе депутата

27.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Ведущий Александр Савенко обсудил с заместителем председателя Псковской городской Думы, руководителем регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаилом Ивановым задачи реготделения партии и депутатскую работу.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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