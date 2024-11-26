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«Экосреда»: Экологический урбанизм, или Города будущего
27.11.2024 12:30 «ПЛН-FM»
Ведущий Сергей Елизаров пригласил в гости активиста движения «Убитые дороги», ведущего программы «ГорДозор» на ПЛН FM Николая Мелькова. Сегодня они проговорят об экологическом урбанизме. Его суть – гармоничный дуэт инженерии и природы.
Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».
Источник: ПЛН-FM
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