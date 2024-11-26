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«Экосреда»: Экологический урбанизм, или Города будущего

27.11.2024 12:30 «ПЛН-FM»

Ведущий Сергей Елизаров пригласил в гости активиста движения «Убитые дороги», ведущего программы «ГорДозор» на ПЛН FM Николая Мелькова. Сегодня они проговорят об экологическом урбанизме. Его суть – гармоничный дуэт инженерии и природы.

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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