«Экосреда»: Экологический урбанизм, или Города будущего

Ведущий Сергей Елизаров пригласил в гости активиста движения «Убитые дороги», ведущего программы «ГорДозор» на ПЛН FM Николая Мелькова. Сегодня они проговорят об экологическом урбанизме. Его суть – гармоничный дуэт инженерии и природы.

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

Источник: ПЛН-FM