«Зверьё моё»: Бигль по кличке Нюхль

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк придут начальник отдела организации службы охраны УФСИН России по Псковской области, полковник внутренней службы Александр Филиппов и его сын Алексей с биглем по кличке Нюхль. Гости расскажут об особенностях дрессуры служебных собак и воспитании домашних питомцев.

Источник: ПЛН-FM