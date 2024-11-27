27.11.2024 14:00 «Собственной персоной»: Михаил Иванов о задачах реготделения «Партии пенсионеров» и работе депутата
26.11.2024 18:30 «Гонки по вертикали»: пятилетка Козловского, бюджет по-тихому и реформа для губернатора
«Зверьё моё»: Бигль по кличке Нюхль
28.11.2024 08:45 «ПЛН-FM»
На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк придут начальник отдела организации службы охраны УФСИН России по Псковской области, полковник внутренней службы Александр Филиппов и его сын Алексей с биглем по кличке Нюхль. Гости расскажут об особенностях дрессуры служебных собак и воспитании домашних питомцев.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати