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«Зверьё моё»: Бигль по кличке Нюхль

28.11.2024 08:45 «ПЛН-FM»

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк придут начальник отдела организации службы охраны УФСИН России по Псковской области, полковник внутренней службы Александр Филиппов и его сын Алексей с биглем по кличке Нюхль. Гости расскажут об особенностях дрессуры служебных собак и воспитании домашних питомцев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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