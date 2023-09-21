В рубель: Пятница с тринадцатой и рекордная индексация

Каждую пятницу ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями. Сегодня мы обсудим, какие плоды мы пожинаем после повышения ключевой ставки до 13% и с какими последствиями нам, скорее всего, еще предстоит столкнуться, а также выясним, о какой-такой рекордной индексации пенсий нам говорят власти в преддверии октября.

Источник: ПЛН-FM