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В рубель: Пятница с тринадцатой и рекордная индексация

22.09.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Каждую пятницу ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями. Сегодня мы обсудим, какие плоды мы пожинаем после повышения ключевой ставки до 13% и с какими последствиями нам, скорее всего, еще предстоит столкнуться, а также выясним, о какой-такой рекордной индексации пенсий нам говорят власти в преддверии октября.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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