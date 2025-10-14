12:34 «Беседка»: Врио начальника ГИБДД Псковской области Андрей Калинин о безопасности детей на дорогах
14.10.2025 12:36 «Гайд-парк»: Депутат Денис Иванов об итогах контрольного выезда и актуальных вопросах округа №15.
«Армрестлинг»: «Новые люди» Vs «Яблоко». Какая партия нужна в российском парламенте?
15.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск «Армрестлинга» - программы, в которой встречаются участники с противоположным мнением по поводу какой-либо резонансной и актуальной темы.
И сегодня радиослушателей ждет противоборство мнений депутата Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрея Маковского и депутата областного Собрания от партии «Яблоко» Артура Гайдука. А дискутировать они будут по поводу того, какая партия нужна в российском парламенте. Также у спикеров будет возможность задать вопросы друг другу.
Источник: ПЛН-FM
