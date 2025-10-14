www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Армрестлинг»: «Новые люди» Vs «Яблоко». Какая партия нужна в российском парламенте?

15.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск «Армрестлинга» - программы, в которой встречаются участники с противоположным мнением по поводу какой-либо резонансной и актуальной темы.

И сегодня радиослушателей ждет противоборство мнений депутата Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрея Маковского и депутата областного Собрания от партии «Яблоко» Артура Гайдука. А дискутировать они будут по поводу того, какая партия нужна в российском парламенте. Также у спикеров будет возможность задать вопросы друг другу.

 

 

С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?











  смотреть результаты



