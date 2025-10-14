«Армрестлинг»: «Новые люди» Vs «Яблоко». Какая партия нужна в российском парламенте?

Слушайте новый выпуск «Армрестлинга» - программы, в которой встречаются участники с противоположным мнением по поводу какой-либо резонансной и актуальной темы.

И сегодня радиослушателей ждет противоборство мнений депутата Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрея Маковского и депутата областного Собрания от партии «Яблоко» Артура Гайдука. А дискутировать они будут по поводу того, какая партия нужна в российском парламенте. Также у спикеров будет возможность задать вопросы друг другу.

