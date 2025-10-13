«Дело вкуса»: СтругановЪ. Вкусные события каждый день

На этот раз речь пойдет о ресторане «СтругановЪ». Здесь можно не только вкусно поесть, но и прекрасно провести время. «СтругановЪ» - идеальное место для проведения торжеств: корпоративов, выпускных вечеров, свадеб. Специально для этого предусмотрен отдельный зал. Подробнее о новогодних предложениях расскажет гостья студии - управляющая ресторана «СтругановЪ» Татьяна Шинкевич.

Источник: ПЛН-FM