12:36 «Гайд-парк»: Депутат Денис Иванов об итогах контрольного выезда и актуальных вопросах округа №15.
13.10.2025 18:24 «Дневной дозор»: Чем грозит запрет Латвии на нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию?
Брифинг: Итоги ЕДГ-2025 в Островском районе и старт работы окружного Собрания
14.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Очередной онлайн-брифинг прошел в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM сегодня, 14 октября. Разговор был посвящен результатам Единого дня голосования в Островском районе, старту работы окружного Собрания, процессу преобразования муниципалитета в округ и дальнейшему развитию района.
На вопросы ведущей Любови Кузнецовой ответили глава района Дмитрий Быстров; председатель Собрания депутатов Островского муниципального округа I созыва Александр Обризан и депутаты окружного Собрания: Сергей Бугорский, Александр Егоров, Николай Григорьев, Владимир Никифоров и Виктория Тирановская.
Источник: ПЛН-FM
