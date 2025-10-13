www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Брифинг: Итоги ЕДГ-2025 в Островском районе и старт работы окружного Собрания

14.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Очередной онлайн-брифинг прошел в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM сегодня, 14 октября. Разговор был посвящен результатам Единого дня голосования в Островском районе, старту работы окружного Собрания, процессу преобразования муниципалитета в округ и дальнейшему развитию района.

На вопросы ведущей Любови Кузнецовой ответили глава района Дмитрий Быстров; председатель Собрания депутатов Островского муниципального округа I созыва Александр Обризан и депутаты окружного Собрания: Сергей Бугорский, Александр Егоров, Николай Григорьев, Владимир Никифоров и Виктория Тирановская.

 

 

