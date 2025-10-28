28.10.2025 14:00 «Собственной персоной»: Юрий Сорокин о состоянии экономики, повышении НДС и депутатской деятельности
«Армрестлинг»: Олег Брячак vs Игорь Сопов
29.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск «Армрестлинга» - программы, в которой сталкиваются мнения и персоны.
Участниками поединка станут председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областного Собрания Олег Брячак. Главный вопрос дискуссии - есть ли контроль политических партий за процедурой выборов?
