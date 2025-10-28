28.10.2025 14:00 «Собственной персоной»: Юрий Сорокин о состоянии экономики, повышении НДС и депутатской деятельности
«PRO-ПРАВО»: Лишение родительский прав
29.10.2025 13:00 «ПЛН-FM»
Лишение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия - эту тему ведущая программы, адвокат Псковской коллегии адвокатов «Правовой Альянс», член Ассоциации юристов России Анна Соколова обсудит вместе с детским омбудсменом Псковской области Наталией Соколовой.
Также они поговорят о том, как можно восстановиться в родительских правах.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати