www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
27 октября 24 октября 10 октября 27 октября 8 октября 23 октября 28 октября 16 октября 15 октября 25 сентября 17 октября 13 октября 24 сентября Телефон прямого эфира 24 октября 24 октября

«PRO-ПРАВО»: Лишение родительский прав

29.10.2025 13:00 «ПЛН-FM»

Лишение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия - эту тему ведущая программы, адвокат Псковской коллегии адвокатов «Правовой Альянс», член Ассоциации юристов России Анна Соколова обсудит вместе с детским омбудсменом Псковской области Наталией Соколовой.

Также они поговорят о том, как можно восстановиться в родительских правах.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Доверяете ли вы судебной системе?











  смотреть результаты



Доверяете ли вы судебной системе?











  смотреть результаты