«PRO-ПРАВО»: Лишение родительский прав

Лишение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия - эту тему ведущая программы, адвокат Псковской коллегии адвокатов «Правовой Альянс», член Ассоциации юристов России Анна Соколова обсудит вместе с детским омбудсменом Псковской области Наталией Соколовой.

Также они поговорят о том, как можно восстановиться в родительских правах.

Источник: ПЛН-FM