«Экосреда»: Быть экологичным проще, чем кажется

Быть экологичным проще, чем кажется. В этом уверены ведущий программы «Экосреда» Сергей Елизаров и руководитель отделения социальной занятости «ПроЗА» Псковской родительской общественной благотворительной организации «Я и Ты» Анастасия Нестерова.

Они расскажут радиослушателям, что такое экологичность и и как взаимодействовать с окружающим миром, не принося ему вреда.

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

Источник: ПЛН-FM