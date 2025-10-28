www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Экосреда»: Быть экологичным проще, чем кажется

29.10.2025 12:30 «ПЛН-FM»

Быть экологичным проще, чем кажется. В этом уверены ведущий программы «Экосреда» Сергей Елизаров и руководитель отделения социальной занятости «ПроЗА» Псковской родительской общественной благотворительной организации «Я и Ты» Анастасия Нестерова.

Они расскажут радиослушателям, что такое экологичность и и как взаимодействовать с окружающим миром, не принося ему вреда.

 

 

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

Источник: ПЛН-FM



