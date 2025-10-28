28.10.2025 14:00 «Собственной персоной»: Юрий Сорокин о состоянии экономики, повышении НДС и депутатской деятельности
«Экосреда»: Быть экологичным проще, чем кажется
29.10.2025 12:30 «ПЛН-FM»
Быть экологичным проще, чем кажется. В этом уверены ведущий программы «Экосреда» Сергей Елизаров и руководитель отделения социальной занятости «ПроЗА» Псковской родительской общественной благотворительной организации «Я и Ты» Анастасия Нестерова.
Они расскажут радиослушателям, что такое экологичность и и как взаимодействовать с окружающим миром, не принося ему вреда.
Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».
Источник: ПЛН-FM
