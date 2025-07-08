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«Беседка»: «Битва талантов-2025»

09.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня, 9 июля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Гости студии:

  • Николай Королев, директор проекта «Битва талантов», 
  • Милана Егорова, певица, победительница седьмого сезона «Битвы талантов»,
  • Наталья Широкова, руководитель вокальной студии «Карамелька». 

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ними о том, что будет на шоу «Битва талантов-2025». Как проходят кастинги? И какие сюрпризы ожидают зрителей? 

Об этом и не только - в сегодняшнем эфире.

Организаторами проекта «Битва талантов-2025» выступают: ПЛН, радио «ENERGY», МК в Пскове, продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1», при поддержке управления культуры администрации города Пскова.

Источник: ПЛН-FM



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