«Гонки по вертикали»: 1001 способ укрепить вертикаль

21.10.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Всем привет! У микрофона политический обозреватель, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. В эфире программа «Гонки по вертикали», в которой мы уже 12-й год, неделя за неделей, обозреваем новости политики. А она, как говаривал еще старина Ривароль, подобна Сфинксу из сказки: пожирает всех, кто не может разгадать её загадок. Вот и мы тут, дабы не быть съеденными, пытаемся разгадать загадки - анализируем, вспоминаем, еще и по сторонам глядим.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



