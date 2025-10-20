«Гонки по вертикали»: 1001 способ укрепить вертикаль

09:00 «Люди труда»: Участница конкурса «Мастер года» Александра Степанова о преимуществах рабочих профессий
Всем привет! У микрофона политический обозреватель, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. В эфире программа «Гонки по вертикали», в которой мы уже 12-й год, неделя за неделей, обозреваем новости политики. А она, как говаривал еще старина Ривароль, подобна Сфинксу из сказки: пожирает всех, кто не может разгадать её загадок. Вот и мы тут, дабы не быть съеденными, пытаемся разгадать загадки - анализируем, вспоминаем, еще и по сторонам глядим.
