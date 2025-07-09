«Беседка»: «Битва жизни» на сцене Псковского театра драмы

Сегодня, 10 июля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина подготовил премьеру на основной сцене спектакля режиссера Андрея Гончарова «Битва жизни» по пьесе Нади Толубеевой, созданной по мотивам одноименной повести Чарлза Диккенса.

Что ждет зрителей в новом спектакле, рассказал режиссер Андрей Гончаров в беседе с Артемом Татаренко.

Источник: ПЛН-FM