«Беседка»: Памятник Довмонту в Пскове

11.11.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». 

Гостем студии стал скульптор Андрей Мартьянов, автор памятника князю Довмонту, который собираются установить в Пскове. 

В октябре на участок между улицами Леона Поземского и Советской набережной, ограниченный домами №38 и №44, уже привезли 70-тонный камень для постамента памятника князю. На каком этапе работы находятся сейчас, скульптор рассказал в беседе с ведущим Олегом Добрыниным.

 

