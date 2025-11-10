«Беседка»: Памятник Довмонту в Пскове

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Гостем студии стал скульптор Андрей Мартьянов, автор памятника князю Довмонту, который собираются установить в Пскове.

В октябре на участок между улицами Леона Поземского и Советской набережной, ограниченный домами №38 и №44, уже привезли 70-тонный камень для постамента памятника князю. На каком этапе работы находятся сейчас, скульптор рассказал в беседе с ведущим Олегом Добрыниным.

Источник: ПЛН-FM