06.11.2025 12:34 «Банкротство и точка»: Освобождение от обязательств и отказ в освобождении от долгов
«Прессинг»: Смерть политического Telegram, остались в живых, зона отчуждения
07.11.2025 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Прессинг».
Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили схлопывание в регионе политического сегмента в Telegram-пространстве, дали расклад на текущий момент и попытались понять, куда подевались «старые» политические каналы и почему им на смену так никто и не пришел.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати