«Прессинг»: Смерть политического Telegram, остались в живых, зона отчуждения

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Прессинг».

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили схлопывание в регионе политического сегмента в Telegram-пространстве, дали расклад на текущий момент и попытались понять, куда подевались «старые» политические каналы и почему им на смену так никто и не пришел.

