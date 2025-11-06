www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
28 октября 5 ноября 27 октября 31 октября 6 ноября 30 октября 29 октября 8 октября 25 сентября 24 октября 29 октября 24 октября 24 сентября Телефон прямого эфира 31 октября 24 сентября

«Прессинг»: Смерть политического Telegram, остались в живых, зона отчуждения

07.11.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Прессинг».

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили схлопывание в регионе политического сегмента в Telegram-пространстве, дали расклад на текущий момент и попытались понять, куда подевались «старые» политические каналы и почему им на смену так никто и не пришел.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли сокращать школьные летние каникулы?









  смотреть результаты



Надо ли сокращать школьные летние каникулы?









  смотреть результаты