www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
28 октября 29 октября 14 ноября 17 ноября 30 октября 24 октября 13 ноября 24 сентября 29 октября Телефон прямого эфира 8 октября 14 ноября 27 октября 31 октября 14 ноября 30 октября

«Беседка»: О проблемах и перспективах футбола Псковской области

18.11.2025 12:34 «ПЛН-FM»

Гость студии - президент федерации футбола Псковской области Сергей Поварещенков.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о проблемах и перспективах футбола Псковской области и об итогах выступления ФК «Луки-Энергия» в первенстве России. Также гость студии поделится планами по развитию детского и массового футбола.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?










  смотреть результаты



Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?










  смотреть результаты