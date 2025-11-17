17.11.2025 14:00 «Постскриптум»: Списание областных долгов, симулякры вместо политики и темнота в городе
17.11.2025 12:34 «Беседка»: Заслуженный мастер спорта СССР Людмила Аржанникова о прошлом и будущем стрельбы из лука
«Беседка»: О проблемах и перспективах футбола Псковской области
18.11.2025 12:34 «ПЛН-FM»
Гость студии - президент федерации футбола Псковской области Сергей Поварещенков.
Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о проблемах и перспективах футбола Псковской области и об итогах выступления ФК «Луки-Энергия» в первенстве России. Также гость студии поделится планами по развитию детского и массового футбола.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати