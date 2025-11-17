«Беседка»: О проблемах и перспективах футбола Псковской области

Гость студии - президент федерации футбола Псковской области Сергей Поварещенков.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о проблемах и перспективах футбола Псковской области и об итогах выступления ФК «Луки-Энергия» в первенстве России. Также гость студии поделится планами по развитию детского и массового футбола.

Источник: ПЛН-FM