«Беседка»: Заслуженный мастер спорта СССР Людмила Аржанникова о прошлом и будущем стрельбы из лука

В гостях у Артема Татаренко — заслуженный мастер спорта СССР, стрелок из лука Людмила Аржанникова.

На счету титулованной спортсменки множество побед. Она бронзовый призер XXV летних Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионата мира в личных и командных соревнованиях, семикратная чемпионка Европы, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы в личных и командных соревнованиях, трехкратная чемпионка Европы в помещении, бронзовый призер чемпионата Европы в помещении в личных и командных соревнованиях.

В студии «ПЛН FM» она расскажет, с чем связан ее визит в Псков, как она пришла в спорт, почему ее выбор пал именно на стрельбу из лука, что в этом виде спорта самое сложное, какая награда для нее дороже всего и совместим ли спорт высоких достижений с семейной жизнью.

Источник: ПЛН-FM