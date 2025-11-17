«Гонки по вертикали»: про симулякры и бабло

Предлагаем вашему вниманию новый выпуск информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Источник: ПЛН-FM