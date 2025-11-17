17.11.2025 14:00 «Постскриптум»: Списание областных долгов, симулякры вместо политики и темнота в городе
17.11.2025 12:34 «Беседка»: Заслуженный мастер спорта СССР Людмила Аржанникова о прошлом и будущем стрельбы из лука
«Гонки по вертикали»: про симулякры и бабло
18.11.2025 12:48 «ПЛН-FM»
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати