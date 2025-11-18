18.11.2025 18:20 «Дневной дозор»: Пересядут ли россияне на отечественные авто из-за повышения утильсбора?
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о первом российском человекоподобном роботе с ИИ
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В Москве прошла презентация первого российского антропоморфного робота с искусственным интеллектом. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
