«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о первом российском человекоподобном роботе с ИИ

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В Москве прошла презентация первого российского антропоморфного робота с искусственным интеллектом. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM