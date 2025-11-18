www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
29 октября 30 октября 19 ноября 8 октября 17 ноября 24 сентября 27 октября 31 октября 29 октября 14 ноября 14 ноября Телефон прямого эфира 18 ноября 13 ноября 18 ноября 19 ноября

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о первом российском человекоподобном роботе с ИИ

19.11.2025 08:25 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В Москве прошла презентация первого российского антропоморфного робота с искусственным интеллектом. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?










  смотреть результаты



Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?










  смотреть результаты