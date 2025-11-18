«Беседка»: «Рождество начинается здесь»

Совсем скоро Псков станет настоящей рождественской столицей, благодаря проекту «Рождество начинается здесь».

Об основных целях, сути и направлениях реализации проекта, а также о грядущем преображении областной столицы к новогодним и рождественским праздникам в студии «ПЛН FM» расскажет председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь. Также ведущий поговорит с ней о развитии туризма в Пскове.

Источник: ПЛН-FM