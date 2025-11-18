18.11.2025 18:20 «Дневной дозор»: Пересядут ли россияне на отечественные авто из-за повышения утильсбора?
18.11.2025 08:55 «Великий, могучий»: Советская идеология и современная мода — эволюция русских имен. Часть 2
«Беседка»: «Рождество начинается здесь»
19.11.2025 12:34 «ПЛН-FM»
Совсем скоро Псков станет настоящей рождественской столицей, благодаря проекту «Рождество начинается здесь».
Об основных целях, сути и направлениях реализации проекта, а также о грядущем преображении областной столицы к новогодним и рождественским праздникам в студии «ПЛН FM» расскажет председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь. Также ведущий поговорит с ней о развитии туризма в Пскове.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати