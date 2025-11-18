www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: «Рождество начинается здесь»

19.11.2025 12:34 «ПЛН-FM»

Совсем скоро Псков станет настоящей рождественской столицей, благодаря проекту «Рождество начинается здесь».

Об основных целях, сути и направлениях реализации проекта, а также о грядущем преображении областной столицы к новогодним и рождественским праздникам в студии «ПЛН FM» расскажет председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь. Также ведущий поговорит с ней о развитии туризма в Пскове.

 

 

Источник: ПЛН-FM



