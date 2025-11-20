«Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала

Уже завтра, 22 ноября, в СРП «Простория» состоится финал конкурса «Мисс и Миссис Псков-2025». В финальной церемонии примут участие 26 женщин и девушек в возрасте от 16 до 57 лет. В двух категориях - Мисс и Миссис - выберут главных победительниц, а также лучших в топовых номинациях.

Во всех красках о предстоящем событии в рамках программы «Беседка» расскажут:

Алла Маркина - президент фонда «Планета женщин», директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва», председатель

Екатерина Семенова - «Миссис Россия-2025»

Нина Банная - «Миссис Россия-2022»

Людмила Рожнева - «Миссис Россия - 2024», «Миссис Санкт-Петербург-2023»

Марина Куклачева - «Миссис Москва-2025»

Николай Королев - директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков - 2025» и «Мисс и Миссис Великие Луки-2025».

Источник: ПЛН-FM