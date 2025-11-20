«Чай втроем»: Светлана Мельникова о чертополохе, голодных экскурсоводах и музейной профдеформации

Слушайте новый выпуск программы «Чай втроем», и сегодня - впервые за всю историю этого проекта — ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы сделают исключение и выйдут за рамки привычной продолжительности программы, потому что 55 минут на душевный разговор с сегодняшней гостьей точно не хватит.

За 4 с небольшим года, что Светлана Мельникова возглавляет Псковский музей-заповедник, многие запомнили и полюбили ее, прежде всего, за то, что она делает для музея. Но сегодня радиослушатели смогут узнать ее как человека.

Источник: ПЛН-FM