14:00 «Чай втроем»: Светлана Мельникова о чертополохе, голодных экскурсоводах и музейной профдеформации
20.11.2025 18:20 «Дневной дозор»: Почему Псковская область теряет позиции в рейтинге регионов по приверженности ЗОЖ?
«Прессинг»: Инсайды против фактчекинга, победа агентства ОБС и право первой новости
21.11.2025 12:34 «ПЛН-FM»
Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудят, как современные медиа, стремясь первыми выдать аудитории информацию, пренебрегают фактчекингом и в итоге выдают вместо объективных новостей фейки или мнения под видом фактов.
Повестка выглядит забитой событиями, но на самом деле ничего не происходит, а потребители контента теряют важную информацию в потоке белого шума. А с другой стороны, акторы политических процессов скрывают за маской подобных инсайдов, действительно, важную информацию. Ведущие поговорят о том, почему так произошло, и дадут советы, как следить за информационной повесткой, оставаясь при этом в здравом уме.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати