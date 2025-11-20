«Прессинг»: Инсайды против фактчекинга, победа агентства ОБС и право первой новости

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудят, как современные медиа, стремясь первыми выдать аудитории информацию, пренебрегают фактчекингом и в итоге выдают вместо объективных новостей фейки или мнения под видом фактов.

Повестка выглядит забитой событиями, но на самом деле ничего не происходит, а потребители контента теряют важную информацию в потоке белого шума. А с другой стороны, акторы политических процессов скрывают за маской подобных инсайдов, действительно, важную информацию. Ведущие поговорят о том, почему так произошло, и дадут советы, как следить за информационной повесткой, оставаясь при этом в здравом уме.

Источник: ПЛН-FM