«Дневной дозор»: Действительно ли рынок нового жилья в регионе испытывает трудности?

В России с весны 2020 действовала льготная программа господдержки на приобретение жилья в новостройках. Она была принята как одна из антикризисных мер в разгар пандемии, дома от подрядчика и ИЖС благодаря программе «Господдержка» можно было приобрести по ставке 8%.

Однако, в 2024 году программа была завершена. На фоне повышения ипотечных ставок и отмены льготной программы спрос на квартиры снизился и ситуация на рынке жилья становится только плачевнее. Продажи новостроек в некоторых регионах России за последний год снизились в два раза. Рынок жилья в большинстве городов-миллионников перешел в «красную» зону: доля нераспроданных квартир увеличилась с 12% в середине 2024-го до 29% сейчас. Застройщикам это грозит трудностями с погашением долгов перед банками по проектному финансированию.

По мнению многих девелоперов, изменить ситуацию на рынке могут снижение ключевой ставки до 12–13% и новые адресные программы субсидирования ипотеки, например, для бюджетников. А какого мнения придерживаются наши эксперты? Действительно ли рынок нового жилья в регионе испытывает трудности? Снижение спроса на покупку жилья отразился только на новостройках, или же вторичный рынок это тоже затронуло? Какие перспективы у рынка жилья при таких высоких процентных ставках? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор».

