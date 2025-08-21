www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Хайпожоры»: MAX атакует, блокировка звонков через мессенджеры и поступление в вуз онлайн

22.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые обсудили ведущие Артем Татаренко и Анастасия Емельянова:

  • MAX атакует.
  • Блокировка звонков через мессенджеры. 
  • Поступление в вуз онлайн. 

Источник: ПЛН-FM



