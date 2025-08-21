12:50 «На пятой передаче»: Рост госпошлин, 50 рублей за просмотр данных и 8 «лежачих полицейских» в Хотицах
21.08.2025 18:20 «Дневной дозор»: Действительно ли рынок нового жилья в регионе испытывает трудности?
20.08.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли ввести обязательные проверки на адекватность депутатов и кандидатов в депутаты?
«Хайпожоры»: MAX атакует, блокировка звонков через мессенджеры и поступление в вуз онлайн
22.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы, которые обсудили ведущие Артем Татаренко и Анастасия Емельянова:
- MAX атакует.
- Блокировка звонков через мессенджеры.
- Поступление в вуз онлайн.
Источник: ПЛН-FM
