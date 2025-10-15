Эхо города: Поддержка педагогических кадров в Пскове

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах.

Одним из вызовов современной системы образование является серьезный недостаток педагогических кадров. Серьезные нагрузки, большая ответственность, сравнительно небольшая заработная плата – основные препятствия на пути выпускников, которые не готовы идти в педвузы или не желают после них идти по профессии. Ехать в глубинку мало кто хочет, но и в крупных городах очередей в школах нет, ведь здесь большие классы, родительские чаты, обучение в несколько смен и недостаточно высокий уровень престижа профессии в обществе. А детей нужно учить и воспитывать здесь и сейчас. Поэтому власти для решения кадровой проблемы прибегают к целому ряду мер. Например, в школы Пскова с 1 сентября пришли 45 молодых педагогов. Все они по закону могут претендовать на меры материальной поддержки.

Источник: ПЛН-FM