www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Телефон прямого эфира 13 октября 8 октября 6 октября 9 октября 13 октября 10 октября 7 октября 24 сентября 8 октября 25 сентября 10 октября 14 октября 15 октября 3 октября 8 октября

Эхо города: Поддержка педагогических кадров в Пскове

16.10.2025 08:25 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах.

Одним из вызовов современной системы образование является серьезный недостаток педагогических кадров. Серьезные нагрузки, большая ответственность, сравнительно небольшая заработная плата – основные препятствия на пути выпускников, которые не готовы идти в педвузы или не желают после них идти по профессии. Ехать в глубинку мало кто хочет, но и в крупных городах очередей в школах нет, ведь здесь большие классы, родительские чаты, обучение в несколько смен и недостаточно высокий уровень престижа профессии в обществе. А детей нужно учить и воспитывать здесь и сейчас. Поэтому власти для решения кадровой проблемы прибегают к целому ряду мер. Например, в школы Пскова с 1 сентября пришли 45 молодых педагогов. Все они по закону могут претендовать на меры материальной поддержки.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?











  смотреть результаты



С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?











  смотреть результаты