«Три мудреца»: А судьи кто?

16.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Как обычно, Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. А ключевой вопрос программы - «А судьи кто?».

Ведущие будут обсуждать современную систему судопроизводства в России. Суд — это один из оплотов государства, который обеспечивает защиту прав граждан. Но как можно доверять судебной системе и рассчитывать на справедливость, если каждый второй судья — коррупционер?

 

 

 

С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?











