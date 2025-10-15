15.10.2025 14:00 «Армрестлинг»: «Новые люди» Vs «Яблоко». Какая партия нужна в российском парламенте?
15.10.2025 12:34 «Беседка»: Врио начальника ГИБДД Псковской области Андрей Калинин о безопасности детей на дорогах
«Три мудреца»: А судьи кто?
16.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Как обычно, Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. А ключевой вопрос программы - «А судьи кто?».
Ведущие будут обсуждать современную систему судопроизводства в России. Суд — это один из оплотов государства, который обеспечивает защиту прав граждан. Но как можно доверять судебной системе и рассчитывать на справедливость, если каждый второй судья — коррупционер?
Источник: ПЛН-FM
