www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
19 ноября 20 ноября 24 ноября 18 ноября 21 ноября 25 ноября 20 ноября 29 октября Телефон прямого эфира 14 ноября 21 ноября 29 октября 24 ноября 19 ноября 21 ноября 21 ноября

«Экосреда»: Экопривычки на каждый день. В чем подвох?

26.11.2025 12:34 «ПЛН-FM»

«Экопривычки на каждый день. В чем подвох?» - так звучит тема нового выпуска программы «Экосреда» на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущий Сергей Елизаров обсудит ее с руководителем некоммерческой организации «Экомудрость» Алексеем Жуковским.

 

 

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?












  смотреть результаты



Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?












  смотреть результаты