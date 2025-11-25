25.11.2025 12:34 «Эхономика»: Как чувствует себя производственный сектор экономики Псковской области?
«Экопривычки на каждый день. В чем подвох?» - так звучит тема нового выпуска программы «Экосреда» на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущий Сергей Елизаров обсудит ее с руководителем некоммерческой организации «Экомудрость» Алексеем Жуковским.
Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».
Источник: ПЛН-FM
