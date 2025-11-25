www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
25 ноября 21 ноября 29 октября 19 ноября Телефон прямого эфира 25 ноября 29 октября 24 ноября 20 ноября 21 ноября 14 ноября 20 ноября 26 ноября 24 ноября 25 ноября 25 ноября

«Собственной персоной»: Александр Козловский о федеральном бюджете и запретительных инициативах

26.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним широкий круг вопросов — от итогов работы над федеральным бюджетом-2026 до свежих запретительных инициатив.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?












  смотреть результаты



Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?












  смотреть результаты