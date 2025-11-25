14:00 «Собственной персоной»: Александр Козловский о федеральном бюджете и запретительных инициативах
25.11.2025 12:34 «Эхономика»: Как чувствует себя производственный сектор экономики Псковской области?
«Собственной персоной»: Александр Козловский о федеральном бюджете и запретительных инициативах
26.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Ведущий Максим Костиков обсудит с ним широкий круг вопросов — от итогов работы над федеральным бюджетом-2026 до свежих запретительных инициатив.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати