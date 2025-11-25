«Собственной персоной»: Александр Козловский о федеральном бюджете и запретительных инициативах

Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним широкий круг вопросов — от итогов работы над федеральным бюджетом-2026 до свежих запретительных инициатив.

